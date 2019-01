Simioni fik rejst sit hold

Det var kamp et efter den store pokalskuffelse, da SønderjyskE onsdag aften spillede i Aalborg.

Og selv om det gjorde nas i Vojens, at pokalen ikke kom med hjem i weekenden, ligner det, at sønderjyderne bare har tænkt sig at skøjte videre i retning af en topplacering i isligaens grundspil.

4-1 over Aalborg blev det i en kamp, hvor SønderjyskE viste den fornødne effektivitet i den vigtige første periode. To af blot fem skud på mål endte det helt rigtige sted.

Daniel Galbraith og Phil Marinacio scorede til 1-0 og 2-0 i løbet af de første 10 minutter, og da Steffen Frank fem minutter efter første pause gjorde det til 3-0 i overtal, var der reelt ikke mere at spille om. Den slags føringer giver SønderjyskE ikke fra sig.

Spencer Humphries reducerede ganske vist i starten af tredje periode, men et meget udisciplineret Aalborg-hold spolerede selv muligheden for point med et væld af udvisninger, og i stedet for yderligere spænding lukkede og slukkede Matt Prapavessis kampen med fire minutter tilbage.

Med sejren SønderjyskE rykkede lidt tættere på topholdet fra Rungsted, og hvad der var nok så vigtigt - afstanden til Aalborg på tredjepladsen blev øget til hele otte point.

Et andet af topholdene Frederikshavn holdt afstanden til Esbjerg Energy på femtepladsen, da det blev til en hårdt tilkæmpet 6-4-sejr på udebane over bundholdet fra Odense. Fynboerne førte 4-2 midt i anden periode.