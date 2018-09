Simioni: Vi skal skyde langt mere

SønderjyskE står med to sejre og to nederlag efter de første fire kampe i sæsonen. Træner Mario Simioni ser offensiven som det primære punkt, der skal forbedres. Spillerne skal ganske enkelt skyde langt mere på mål.

- Nederlaget mod Odense var helt uacceptabelt for mig, fordi Odense simpelthen arbejdede hårdere end os, og det må ikke ske. Mod Frederikshavn spillede vi egentlig en god kamp, arbejdede hårdt og kreerede også nok chancer til at vinde. Det var sådan en kamp, hvor det første hold, der scorede også ville vinde. Det kunne lige så godt have været os, siger Mario Simioni.

10 mål er for lidt

Derfor ser han også stadig holdet på rette vej efter fire kampe i sæsonen. 10 mål i fire kampe er dog for lidt, og det skal der rettes op på.

- Vi er nødt til at lave mindst tre mål per kamp i gennemsnit, hvis vi skal være med i den bedste halvdel. Vi skal have flere spillere ind foran målet, og så skal vi skyde langt mere. Vi har ikke ligefrem skudt nettet bag målene i stykker i denne sæson, siger Mario Simioni.

Og fredag aften venter Herlev. Et hold, som har fået en fin start på sæsonen med tre sejre og kun et enkelt nederlag. Senest besejrede holdet Odense med 5-2, som SønderjyskE altså ikke kunne slå.

- De spiller rigtig godt som et hold. De har en god målmand, og de er gode i powerplay. Og vigtigst af alt har de en god arbejdsmoral. Du er nødt til at arbejde hårdt for at vinde ishockeykampe.

Det vil Simioni også se fra sit eget hold og ønsker sig derudover, at pucken bliver flyttet hurtigere frem til SønderjyskEs forwards, og at forwardsene arbejder endnu hårdere i det første pres. Det er det, som endnu mangler for, at Simionis mål om at blive mere puckbesiddende skal lykkes. Og ifølge Simioni er det vigtigt at få vendt stimen af nederlag nu, da det betyder meget mentalt for holdet.

- Vi er nødt til at komme op på hesten igen. Du taber kampe i ny og næ, men du vil ikke tabe tre kampe i træk. Mange ting afhænger af det mentale, og vores spillere skal tro på, at vi vinder kampen.

SønderjyskE blæser til angreb. Skyd, skyd, skyd!