SønderjyskE viste rigtig lovende takter for sæsonen, da holdet besejrede Aalborg Pirates med 6-4. JVs fotograf Jacob Schultz fangede de vigtigste øjeblikke under kampen.

Sikke en aften i Vojens. Mestrene fra Aalborg Pirates blev sendt hjem med et 6-4-nederlag mod et stærkt SønderjyskE-hold, hvis tempo og hårde fysiske spil gjorde det svært for nordjyderne. Så meget at frustrationerne løb af med aalborgenserne, og SønderjyskE kunne tage en fortjent sejr.

Gense højdepunkterne i kampen her i vores billedgalleri.