Sådan lader SønderjyskE op til Final 4

Fredag eftermiddag kræver det en toppræstation fra SønderjyskE, hvis Frederikshavn skal besejres, og finalebilletten til Final 4 skal indløses. Sådan ser programmet for dagen ud for de lyseblås spillere.

Final 4: Fredag skal det hele kulminere. Det er måneder siden, at SønderjyskE kvalificerede sig til Final 4, og nu skal pokalen endelig finde sin ejermand. Fredag spiller SønderjyskE mod Frederikshavn White Hawks i den tidlige semifinale klokken 16.30.

Vi har spurgt træner Mario Simioni, hvordan programmet ser ud for dagen for at få den bedste forberedelse til semifinalebraget.

Kl. 10 møder spillerne ind i Vojens til et videomøde i spillernes afslapningsrum i hallen. Her kommer Mario Simioni med de sidste klip af Frederikshavn og deres egne seneste kampe, som spillerne kan bruge taktisk i kampen.

Kl. 10.30 er mødet slut, og spillerne og staben omkring holdet hopper på bussen hen til Hotel Vojens.

Kl. 10.45-11.15 får spillerne deres sidste store måltid før kampen på Hotel Vojens.

Kl. 11.15 kører bussen fra Hotel Vojens mod Gigantium i Aalborg. 243 kilometer på motorvejen skal tilbagelægges. Undervejs stopper bussen til et kvarters pause, så spillerne kan få lidt luft og strække ben.

Senest 14.30 er holdet ankommet til Gigantium. Her begynder de sidste forberedelser til kampen. Her vil assistenttræner Søren Nielsen holde et nyt videomøde med fokus på powerplay og undertalsspil. Mario Simioni vil forberede sine sidste taktiske anvisninger til kampen og måske se lidt mere video på egen hånd.

Kl. ca. 15.50 løber holdet på banen til opvarmning.

Kl. 16.30 er der første face-off.

Hvis holdet vinder, bliver holdet og overnatter på et hotel i Aalborg inden finalekampen, der spilles lørdag klokken 14.30.