SønderjyskE: Så skete det. SønderjyskE kunne atter skøjte jublende af banen, da gæsterne fredag besøgte ligaens førstepladsindehaver, Rungsted Seier Capital.

SønderjyskE havde inden kampen ikke vundet sine seneste fire ligakampe, der var derfor meget på spil for de lyseblå, der gerne ville vende skuden.

Og det fik sønderjyderne gjort.

SønderjyskE startede eller kampen med rig mulighed for at få prøvet sit boxplay af, for kampen startede med udvisningsregn over gæsterne.

Fem udvisninger af hver to minutters varighed fik SønderjyskE i første periode, og selvom hjemmeholdet Rungsted havde god mulighed for at dominere og presse i powerplayet, lykkedes det ikke at få pucken i mål.