Kort efter udlignede SønderjyskE, da Frederik Rasmussen tog et ryk bag om Blue Fox-målet, satte en spiller serverede pucken inde foran mål, hvor blandt andre Johannes Røgilds stod klar til at sende pucken de sidste stykke ind i målet.

Halvvejs inde i 1. periode kunne Blue Fox atter prøve at bringe sig foran i en omgang powerplay. Med blot 11 sekunder igen af denne lykkedes det Morten Poulsen at sætte bolden i nettet på en retur fra Patrick Galbraith.

Der var ved denne kendelse ingen tvivl om, hvis hjemmebane rævene havde sneget sig ind på. SønderjyskE-tilhængerne var brandvarme, og intet tydede på, at de behøver flere testkampe. De er allerede i kampform.

Gæsterne kom øjensynligt bedst fra start, da de allerede efter 27 sekunders spil skulle forsøge sig i powerplay, efter Kyle Wharton var kommet for sent ind i en tackling.

Efter en hel periode, hvor spillet bølgede frem og tilbage, lykkedes det Matt Prapavessis at bringe sit hold foran 2-1 med et langskud blot en meters penge inde i angrebszonen.

Hjemmeholdet svarede igen med et højere tryk og gav Blue Fox' defensiv nok at se til. På blot et enkelt minut fik sønderjyderne sendt en håndfuld skud indenfor målrammen.

I 2. periode var der mere tænding på. Blue Fox var utroligt offensive fra start, selv i SønderjyskEs powerplay fik de i perioder held med at rykke spillet mod SønderjyskE-målet.

Smæk for skillingen

Knækkede stave, flyvende hjelme, tabte handsker og knytnæveslag.

Der var ingen tvivl om, at der var tale om to hold, der for alt i verden ville vinde, hvilket særligt 3. periode bar præg af.

Blue Fox kunne et halvt minut inde i perioden forsøge at udligne i en omgang powerplay. På trods af presset lykkedes missionen ikke.

Tændingen fra 2. periode fortsatte også i kampens sidste del, hvor det hele kulminerede i et regulært slagsmål med små otte minutter igen. Begge hold endte i en bunke, og det var svært at se, hvem der lå ovenpå hvem. Midt i bunken kunne anes en Herningspiller, der lænende ind over en sønderjyde sendte det ene knytnæveslag efter det andet mod den liggende spiller.

Straffen blev tre udvisninger til hvert hold, der udlignede hinanden. Gæsternes Jan Dalecky kunne desuden indkassere en matchstraf, der også gav hjemmeholdet fem minutters powerplay.

Denne blev udnyttet til fulde, da først Prapavessis og dernæst Mikkel Jensen sendte pucken i mål.

Kampen endte 4-1, og SønderjyskE er dermed fortsat ubesejrede i træningsopstarten.