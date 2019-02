Et teoretisk håb om førstepladsen

OPTAKT: SønderjyskE har stadig et teoretisk håb om at snuppe grundspillets førsteplads, men det må siges at være ganske matematisk. Det kræver en sejr i tirsdagens udekamp mod Herning samt sejre i de sidste to kampe mod netop metalligaen nummer et, Rungsted, på udebane og Esbjerg Energy på hjemmebane.

Rungsted skal tabe sine tre kampe, men SønderjyskE kan som nævnt selv tilføre dem det ene nederlag. Tirsdag er Rungsted kæmpefavorit mod bundholdet fra Odense, og i sidste runde møder Rungsted et andet bundhold, Herning.

Så SønderjyskE må nok indstille sig på andenpladsen og så ellers et godt afsæt til slutspillet. Tirsdagens modstander er hele 21 point efter sønderjyderne i tabellen, men har formået at spille lige op med SønderjyskE i sæsonens hidtidige kampe.

Begge hold har vundet to kampe. Herning vandt sæsonens første møde med 3-2 i Vojens på en scoring i overtid, mens SønderjyskE fik en sejr på 4-3 i Herning efter straffeslag i det seneste møde.

De øvrige to kampe i Vojens er endt med henholdsvis hjemmesejr på 3-1 og en Herning-sejr på 4-1.