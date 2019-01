Efter storsejr over mestre: SønderjyskE kom ned på jorden igen

SønderjyskE smed søndag chancen for at rykke et skridt tættere på førstepladsen med et udebanenederlag til Rødovre i en aldeles målrig affære.

Nederlag: Det gik ikke helt efter planen, da SønderjyskE søndag varmede op til den kommende weekends Final4-stævne med et nederlag ude til Rødovre Mighty Bulls.

Dermed kunne SønderjyskE altså ikke følge op på fredagens pragtpræstation mod Aalborg resultatmæssigt. Målmæssigt var det dog en helt anden snak.

For der var nok at se til for begge holds målmænd i søndagens opgør, hvor SønderjyskE led et sviende nederlag på 5-4.

Det var også hjemmeholdet, der med to mål i første periode kom bedst fra start og satte sønderjyderne under et gevaldigt pres. Modsvaret kom i starten af anden periode, hvor Steffen Frank og Rod Pelley på tre minutter fik sendt gummiskiven i nettet. Dog fik Rødovre også hjemmepublikummet til at juble dobbelt i midterperioden.

Det var derfor et SønderjyskE-mandskab, der også gik ind til tredje periode nede med to mål. Det lavede TJ Moore dog om på med et powerplay-mål efter fem minutter, men blev skarpt forfulgt af et Rødovre-mål et minut senere, inden Frederik Bjerrum kunne pynte lidt på kampens resultat.

SønderjyskE har med en kamp flere i benene fire point op til Rungsted på ligaens førsteplads.

Fredag spilles semifinalerne i pokalturneringens Final4-stævne, hvor SønderjyskE står overfor Frederikshavn White Hawks. I den anden semifinale skal Aalborg Pirates forsøge at udnytte hjemmebanefordelen mod Rungsted Seier Capital. Finalen spilles lørdag.