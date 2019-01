Comeback: Canadiske Kyle Wharton var fredag aften tilbage på isen efter flere måneders skadespause for SønderjyskE, og han fik ikke den bedste start på sit comeback. Efter ni minutter fik han nemlig kampens første udvisning, og det udnyttede Rødovre med det samme til at bringe sig foran 1-0 på et mål af Matthias Asperup. Til sidst fik han dog rettet op på tingene, da han var den eneste, der kunne score i straffeslagsafgørelsen, og dermed blev helten for SønderjyskE i 3-2-sejren.

Det skete efter, at TJ Moore i 1. periode havde fået udlignet Rødovres føring i undertal, men SønderjyskE kom igen bagud i 2. periode. Denne gang var det dog en anden canadier, der scorede, da Phil Marinaccio satte udligningen til 2-2 i nettet.

Dermed var det helt lige inden 3. periode, som SønderjyskE dominerede i skudstatistikken. Undervejs blev der dog igen taget for mange udvisninger, og SønderjyskE måtte blandt andet overleve et minut med to mand i undertal. Det kom der ingen mål ud af, og der måtte derfor tages overtid i brug, hvor holdene heller ikke kunne score, inden Kyle Wharton altså afgjorde tingene.