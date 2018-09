Aftenens kamp aflyst: Herlev fanget i trafikkaos

Klokken 19.30 skulle første fløjt have lydt i kampen mellem SønderjyskE Ishockey og Herlev Eagles. Kampen er dog nu blevet aflyst. Årsagen er ganske enkelt, at Herlev Eagles ikke når frem til, at kampen kan blive afviklet i aften.

Det skyldes, at Storebæltsbroen blandt andet har været lukket i en længere periode i løbet af eftermiddagen på grund af den igangværende menneskejagt, som politiet og forsvaret har gang i, hvor en sort Volvo på svenske plader med tre mænd bliver eftersøgt.

Herlevs holdbus skulle passere Storebæltsbroen for at nå frem til kampen, men det har altså nu vist sig umuligt.

En ny dato for kampen er allerede fastlagt. Det bliver tirsdag den 16. oktober ifølge SønderjyskEs hjemmeside.