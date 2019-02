SØNDERBORG: Selvfølgelig ligger torsdagens hjemmekamp mod Ribe-Esbjerg i baghovedet. Hvad enten de vil indrømme det eller ej.

Men for SønderjyskE må torsdagens lille finale om en plads i slutspillet ikke få lov at overskygge mandagens opgave mod Nordsjælland. En udekamp, der kan blive overordentlig vanskelig at vride to point ud af. Ikke mindst i lyset af, at nederlaget hjemme mod Skanderborg gav indtryk af, at sønderjyderne ikke har fundet formlen på et angrebsspil uden playmaker Chris Jørgensen.

- Træningerne har været fine, og vi har også haft en fin samtræning med TM Tønder, men vi har også perioder, hvor det fortsat har svinget. Jeg tror på, at vi har fået flyttet nogle ting, og jeg tror på, at vi har fået skabt noget øget tryghed, siger cheftræner Kasper Christensen forud for mandagens udekamp.

Han sætter sin lid til, at Kasper Olsen kan tilføre bagkæden ekstra pondus og være med til at løfte sønderjydernes bagkæde.

- Vi har forhåbentlig også Kasper Olsen tilbage til kampene i den næste uge, som kan give os lidt mere bredde. Det er sådan set positivt nok, men det er - som jeg også sagde efter kampen mod Skanderborg - en løbende proces, og det kan også være, at det hele bare sidder i skabet mod Nordsjælland, og Skanderborg-kampen bare var en rigtig dårlig kamp individuelt og kollektivt rent offensivt for vores bagspillere. Og så skal man måske også passe på med ikke at køre det højere op. Vi har i hvert fald arbejdet med det og forsøgt at finde tryghed i konstellationerne, siger Kasper Christensen.