SØNDERBORG: Lær bare navnet med det samme. Arnar Birkir Halfdansson.

Den mand kommer vi til at nævne mange gange i Skansen i Sønderborg i denne sæson. Den islandske højreback fik en god debut i en skrækkelig SønderjyskE-kamp. Islændingen scorede otte gange, men SønderjyskE tabte 27-36 mod BSV og er ude af pokalturneringen.

- Ari har fået meget hug internt forstået på den måde, at han har nogle sygdomme med fra Island, fordi ligaen har markant mindre niveau, men vi har hele tiden vist, at han har et lovende potentiale, og det skal jeg da love for, at han fik vist i dag, sagde SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

- Han kan noget i fart, han kan noget ud af fart, han kan noget på sine brud, og det drillede BSV i dag. Han spillede en fantastisk flot kamp. Jeg lover ikke, at det bliver otte mål hver gang, men jeg tror, han har lært, hvad der skal til for at spille på dette niveau, og han var vores bedste mand i dag, sagde træneren.

- Han er en spiller, der spiller satset, men der var balance på tingene. Han tager måske et enkelt skud, han ikke skal tage, og de ting, han får rodet sig ud i, er ting, der er hjerne bag, og hvor der er god chance for at få lavet mål, mente Kasper Christensen.