Sejr: Lemvig kæmpede sig i sæsonpremieren til et lidt overraskende point mod KIF, og derfor var det spændende, om oprykkeren også kunne drille SønderjyskE i onsdagens kamp i herrehåndboldligaen. Den spænding fes dog hurtigt ud af opgøret.

Allerede efter et kvarter var Lemvig sat godt og grundigt på plads. 11-4 stod der, og Lemvig havde allerede forsøgt et målmandsskift og taget to timeouts for at forsøge at bremse den store effektivitet, som SønderjyskE lagde for dagen. Hele 10 minutter skulle der gå, før SønderjyskE var i et angreb uden at score, og i den anden ende sørgede Kristian Pedersen for et par redninger, de få gange det lykkedes Lemvig at komme igennem.

Aaron Mensing fandt flere gange Frederik Ladefoged flot på stregen, og det stærke forsvarsspil gav en del kontramuligheder, som gjorde, at de to fløje Mikkel Møller og Christian Jensen fik en masse at arbejde med.

16-9 var stillingen ved pausen, og Lemvig kom i 2. halvleg aldrig tættere på end de syv mål. Dertil havde Lemvig-spillerne simpelthen for svært ved at komme igennem SønderjyskE-forsvaret, og derudover kunne SønderjyskE i 2. halvleg lukrere på et svagt punkt omkring Lemvigs Casper Christensen i forsvaret, som havde svært ved at følge med, når stregen rykkede ud under, eller islandske Hálfánsson satte en hurtig fodfinte.