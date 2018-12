SønderjyskE-træner tager ansvar for uafgjort: - Jeg taber kampen

SønderjyskE spillede lørdag uafgjort ude mod TMS Ringsted efter en tæt kamp, hvor SønderjyskE egentlig var foran med fire mål med ti minutter igen. Cheftræner Kasper Christensen ærgrede sig efter kampen over, at han ikke valgte at spille syv mod seks i kampens afslutning.

Uafgjort: Kasper Christensen, 27-27 mod TMS Ringsted. Hvordan har du det lige nu?

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke lige holder ved. Jeg synes, at vi efter en svag start, hvor vi ikke kommer ud over startblokken, er bedst fra det tiende minut til den 57., hvor vi spiller rigtig godt. God fokus og god præstation. Og så lukker vi ikke kampen til sidst.

- Jeg ærgrer mig over slutningen. Jeg skulle have været gået syv mod seks. Jeg synes, at jeg taber kampen. Da de går op og stresser os, er deres eneste chance for at vinde, at vi begynder at stresse. Det stresselement kunne vi have pillet ud ved at spille syv mod seks. Og det har vi gjort tidligere i lignende situationer, og det skulle vi have været tro mod. Jeg tager det på min kappe, jeg skulle være gået syv mod seks med tre minutter igen.

Hvorfor var det, at du valgte ikke at gøre det?

- Vi havde fint moment, og jeg troede på, at vi kunne spille os igennem, men det må jeg kunne konkludere, at vi ikke kunne.