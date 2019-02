Frederik Ladefoged må sidde ude mod Ribe-Esbjerg og igen mod Skjern efter blåt kort. Cheftræneren er uforstående over for dommen, som han kalder latterlig.

SØNDERBORG: To kampes karantæne.

Det blev dommen over Frederik Ladefoged, der mandag fik blåt kort og indberetning for sit tilsyneladende utilsigtede slag med albuen i ansigtet på Nordsjællands Jesper Dahl.

SønderjyskE-træner Kasper Christensen er mildt sagt forbløffet. Ikke mindst set i lyset af, at KIF-forsvareren Olafur Gustafsson fik tre dage for, hvad der lignede et bevidst slag i maven på en modspiller en uge tidligere.

- Jeg synes, det er latterligt, at man for den handling får en karantænedag mindre end for den, en KIF-spiller fik for i sidste uge, siger SønderjyskE-træneren.

- Det er indiskutabelt, at Frederik rammer ham, men det var helt tydeligt ikke hensigten, mener han.

- At det skal give to dage, og at et tilsvarende kynisk og svinsk indgreb med knyttet næve giver en dag mere, er en hån mod Frederik, mener Christensen.