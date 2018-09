Optakt: Fredag får SønderjyskE besøg af oprykkerne TMS Ringsted, der ledes af den rutinerede Christian Dalmose.

Det kan nok være, der er tale om et oprykkerhold, men det er også et hold, der kommer med selvtillid efter en tomålssejr over Mors-Thy. Holdets første ligasejr vel at mærke.

- Jeg forventer, det bliver en tæt kamp. Jeg synes, det er et ganske fint Ringsted-hold, der har spillet nogle gode kampe. De har spillet tæt i Kolding, de har spillet tæt i Aarhus, hvor de blandt andet førte et godt stykke ind i 2. halvleg, og så har de slået Mors-Thy, så vi kommer til at møde et Ringsted-hold i morgen, der har stor tro på egne evner, og som også spiller noget fint håndbold. Jeg tror, det bliver en tæt kamp og en stor udfordring for os, lyder prognosen fra cheftræner Kasper Christensen.

Selvom han forudser en tæt kamp, så må cheftræneren da også indrømme, at favoritværdigheden fredag er lyseblå, selvom det ikke er noget, han og holdet skænker mange tanker.

- Jeg er da enig i, at vi sikkert er favoritter, men det er ikke noget, man internt på et håndboldhold beskæftiger sig så meget med. Det er noget folk omkring, snakker om. Vi har en opgave, vi skal ind at løse for at kunne gå ind og vinde kampen. Det har vi, når vi møder TMS Ringsted, og det har vi, når vi møder Skjern. Der er fuldstændig klare linjer, hvad det angår. Men der er da ingen tvivl om, at vi på papiret er et bedre hold, og det er vores opgave at gå ind og vise det.