SønderjyskE-træner inden KIF-kamp: Det bliver ikke en kamp, der går over i historien

Optakt: Lørdag drager SønderjyskE små 80 kilometer nordpå til en kamp om to point. Point, der kan vise sig vitale, når regnskabet til foråret skal gøres op.

Og i SønderjyskE har cheftræner Kasper Christensen da også øje på, at de indbyrdes opgør kan gå hen at spille en rolle i, hvem der kommer gennem nåleøjet til slutspillet.

- Det er vist noget med, at man stadig får to point for at vinde kampen og ingen, hvis man taber, så isoleret set har den ikke større betydning end det. Men der er ingen tvivl om, at vi er ved at bevæge os hen imod et tidspunkt i sæsonen, hvor det er en meget, meget afgørende kamp for Kolding i forhold til at spille sig op omkring ottendepladsen. Vinder vi den kamp, står vi med rigtig gode kort på hånden i forhold til at holde dem under os. Vinder Kolding til gengæld kampen, er der flere hold, der kæmper med om ottendepladsen og om at komme med i slutspillet. Vi spiller vel derfor om enten at knække rækken lidt mere eller tætne den lidt, siger han.

Og som det typisk er tilfældet med kampe, hvor der er meget på spil, så forventer cheftræneren, at der bliver kæmpet for hver bold.

- Jeg synes jo generelt, at alle kampene med de hold, der ligger i den gryde her, er vigtige. Jeg tror, at kampen mod Kolding bliver meget intens og fysisk på de små marginaler. Måske ikke så køn, men til gengæld fuld af fight. Det er to hold, der gerne vil bruge deres fysik. Jeg forventer derfor ikke, at det bliver en kamp, der går over i historien. Til gengæld tror jeg, den bliver intens og hårdt kæmpet.

- Selvfølgelig er det en vigtig kamp. Det er næstsidste kamp inden julepausen og spillerne kører på pumperne. På den måde er det alt ud i tres minutter.

SønderjyskE har efter en drømmestart kæmpet lidt med udeblevne point i de seneste kampe. Holdet ser dog ud til at nærme sig det sted, hvor der igen kunne ryge point på kontoen. Senest måtte de lyseblå se sig slået med blot et enkelt mål mod Århus.

- Vi har fokus på at komme til kræfter. Hvis vi spiller, som vi gjorde i lørdags, så tror jeg, vi vinder i Kolding, slår han fast.