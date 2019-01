SønderjyskE-træner får to sæsoner mere: Så kom kontraktforlængelsen på papir

Helt som forventet har SønderjyskE og cheftræner Kasper Christensen forlænget aftalen med yderligere to sæsoner. Til gengæld ligner det en streg i regningen, at assistenttræner Claus Lyngsøe har afvist et nyt tilbud.

SØNDERBORG: Cheftræneren i SønderjyskE hedder også Kasper Christensen i de kommende to sæsoner.

I hvert fald har parterne fået papir på den kontraktforlængelse, som JydskeVestkysten for et par uger siden kunne fortælle, var undervejs.

Dengang gav både træner såvel som sportsdirektør Simon Lindhardt udtryk for et stort ønske om et fortsat samarbejde, og det er nu faldet på plads til sportsdirektørens tilfredshed.

- Kasper har imponeret mig lige siden, han kom til klubben. Han har et meget højt håndboldfagligt niveau, han er stærk i sin kommunikation både over for truppen og de kommercielle samarbejdspartnere, og så knokler han bare 24 timer i døgnet og passer på den måde værdimæssigt rigtig godt til SønderjyskE, siger Simon Lindhardt i en pressemeddelelse.

Kasper Christensen er i gang med sin anden sæson, og han glæder sig både sportsligt og personligt over at kunne blive.

- Jeg er utrolig glad for at fortsætte yderligere to år i SønderjyskE.

- Jeg har nu været i SønderjyskE i fire sæsoner, og klubben betyder rigtig meget for mig. Det gør mine medtrænere og alle lederne omkring holdet også, og det har været min klare førsteprioritet at fortsætte her, siger træneren.