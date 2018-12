SønderjyskE-træner: Vi pumpede dem for kræfter

HÅNDBOLD: SønderjyskE var mere overlegne i sejren over KIF, end cifrene 32-29 antyder.

Med sejren slog holdet et hul på fem point ned til Ribe-Esbjerg og KIF, og det skyldtes ikke mindst 12 mål fra superdebutant Rasmus Nielsen.

- Ja, man kunne godt se, at han har fået en masse god kamptræning i 3. division, spøgte SønderjyskE-træner Kasper Christensen med henvisning til Nielsens sidste tid i Ribe-Esbjerg.

Lørdag fik Nielsen en fejlfri debut for SønderjyskE.

- Spøg til side, så gjorde han det jo fantastisk. Og det var ikke bare de 12 mål. Han var også god i forsvaret, mente SønderjyskE-træneren.

Han så sit hold trække fra midt i anden halvleg, og det var han svært tilfreds med.

- Vores plan var, at vi skulle pumpe dem for kræfter, og det lykkedes, konstaterede han.

Trods et stort hul ned til forfølgerne uden for slutspilspladserne, vil Kasper Christensen endnu ikke tale for meget om slutspil.

- Vi bliver nødt til at holde snuden i sporet og koncentrere os om vores egne kampe. Vi kan ikke regne med andre resultater, sagde han.