SønderjyskE-spiller: Vi skal ud og lave nogle overraskelser

REAKTION: Oliver Eggert havde vel kun to små ting at glæde sig over, da SønderjyskE havde tabt 27-29 mod Ribe-Esbjerg.

Eggert selv spillede en fin kamp og lavede otte mål. Og så reducerede Aaron Mensing til 27-29 i sidste sekund, og derfor er SønderjyskE stadig på ottendepladsen med en bedre målscore end Ribe-Esbjerg.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at lave overraskelser i de sidste kampe. Vi har store hold som GOG og Skjern, men nu kan vi måske spille lidt frit, sagde Eggert.

Det må siges at være den optimistiske udlægning af situationen. SønderjyskE er gået i stå. Ribe-Esbjerg kommer buldrende og er nu a point med et på papiret klart mere overkommeligt kampprogram i de sidste fem runder.

- Hvis de henter to point, skal vi ikke ud at hente tre, sagde Eggert for at understrege betydningen af målet i sidste sekund.

Ellers erkendte Eggert, at SønderjyskE ikke havde været gode i første halvleg.

- Vi kom til store chancer, men så begyndte vi at brænde. Jeg tror, det satte sig i hovedet, mente han.

- Det tog vi måske med ned i forsvaret og åbnede de forkerte zoner, sagde bagspilleren.

- Vi viste god moral, og vi kom tilbage til sidst. Det var anden kamp i træk, det skete, men vi skal finde ud af, hvorfor vi kommer i de situationer, sagde Oliver Eggert, der ikke umiddelbart selv kunne give et bud.