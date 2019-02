Hvis SønderjyskE lukker 33 mål ind i torsdagens skæbnekamp mod Ribe-Esbjerg, kommer sønderjyderne ikke til at vinde nøglekampen om en plads i slutspillet. Ressourcerne er få.

- I min verden ligger landet sådan, at vinder Ribe-Esbjerg, så er de storfavorit til at komme i slutspillet. Vinder SønderjyskE, så er vi storfavorit til at komme i slutspillet. Og ender den uafgjort, så er vi vel smalle favoritter. Det er dér, den ligger, vurderer han.

Han ved, at med fem runder tilbage af grundspillet efter torsdagens kamp, vil vinderen i Skansen stå med de bedste kort på hånden.

- Jeg har faktisk ikke tænkt så meget på det, fordi vi har haft så meget fokus på Nordsjælland, men jeg vil sige det sådan, at kampen er ekstremt vigtig for begge hold. Jeg vil ikke kalde det en finale, men vi kan vel kalde det en lille semifinale, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

Torsdag aften står Ribe-Esbjerg klar til at overtage den ottendeplads. I sønderjydernes tidligere trygge rammer i Skansen.

SønderjyskE er ved at smide dét, der lignede en gyldig billet til slutspillet, ud af vinduet. Efter mandagens nederlag i Nordsjælland har sønderjyderne blot vundet én af de seneste 10 ligakampe, og forfølgerne fra Ribe-Esbjerg er nu blot to point bag SønderjyskE på den vigtige ottendeplads.

- Jeg synes, Ribe-Esbjerg har en dygtig defensiv, og vi skal have vores angrebsspil op på niveauet som mod Nordsjælland, og kan vi det, så tror jeg også, vi kan stå godt i forsvaret i den anden ende, siger Christensen.

Det er to faktorer, hjemmeholdet skal spille over på sin side for at slå de vestjyske rivaler.

- Vi gjorde stort set alt rigtigt i vores angrebsspil, men vi var ikke skarpe nok i vores eksekveringer, siger træneren, der erkender, at der både manglede dygtighed og marginaler.

- Vi skal have en markant bedre defensiv præstation, end vi havde i Nordsjælland, hvor vi så spillede supergodt angrebsspil gennem hele kampen, men så måske ikke scorede nok på vores åbne chancer, siger træneren.

33 mål er alt for mange at lukke ind. Det gjorde SønderjyskE i mandagens nederlag mod Nordsjælland, hvor de selv scorede 30 gange. Men så målrigt bliver det næppe mod Ribe-Esbjerg. Det medgiver Kasper Christensen inden torsdagens nøglekamp.

Ramt på ressourcerne

SønderjyskE er udfordret offensivt, fordi playmaker Chris Jørgensen efter en god sæson er ude på ubestemt tid med en hjernerystelse efter et biluheld. Kasper Olsen kæmpede for at blive klar mod Nordsjælland, men blev så ramt af nye problemer og er også tvivlsom mod Ribe-Esbjerg.

- Det bliver også et spørgsmål om ressourcer, hvor vi skal se, hvordan vi kan fordele kræfterne over 60 minutter, og det, synes jeg egentlig, vi lykkedes fint med i Nordsjælland, siger Kasper Christensen.

Han må derfor primært sætte sin lid til få bagspillere i skikkelse af Aaron Mensing, Oliver Eggert, tilbagevendte Alexander Hansen og Arnar Birkir Halfdansson.

Og så har SønderjyskE i øvrigt forberedt sig på at måtte undvære stregspiller Frederik Ladefoged, fordi han fik blåt kort for en tackling i ansigtet på Nordsjællands Jesper Dahl og har fået to kampes karantæne.

Så opskriften for sønderjyderne bliver at fordele kræfterne rigtigt, og så ellers sætte lid til, at de enkelte spillere rammer topniveauet.

- Og så må vi bede til Vorherre om, at kræfterne holder, lyder det fra Christensen.