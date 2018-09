SønderjyskE skal afvæbne Århus-skytter

SønderjyskE skal forsøge at følge sidste uges storsejr over Lemvig-Thyborøn op med to point ude mod Århus.

SØNDERBORG: Hvis det går, som det gik i sidste sæsons to ligamøder mellem SønderjyskE og Århus, er der lagt op til masser af scoringer, når de to hold mødes tirsdag aften i Aarhus. - Jeg ved ikke helt, om det er til vores fordel, hvis det er det, så det tror jeg ikke, jeg håber, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen inden mødet mellem de to hold, der begge håber at være blandt de otte i slutspillet til foråret. Kasper Christensen håber i hvert fald ikke, at udfaldet bliver som i sidste sæson, hvor Århus vandt 31-27 i Skansen i Sønderborg og 33-29 i returkampen. Hvis resultatet skal blive med omvendt fortegn kræver det, at SønderjyskE får styr på modstandernes skytter. - Der er ingen tvivl om, at de har et eksplosivt hold og er garant for at have nogle skudfarlige typer, siger SønderjyskE-træneren. - Vi vil gerne se, om vi kan få begrænset deres skytter eller få nogle skud fra nogle positioner, der passer os godt. I sidste uges sejr på 31-25 mod KIF i Kolding var Århus uden Torben Petersen og Sebastian Henneberg, og i stedet var det Nikolaj Læsø og Anders Kragh Martinusen, der plaffede hul på modstanderne.

Fakta OptaktHåndbold, herreligaen



Tirsdag kl. 18.30: Århus-SønderjyskE



SønderjyskE: Alle er kampklar



JV tipper: 29-30