De lyseblå har for vane at følge pænt med, når de er på besøg i Aalborg, men de får aldrig noget med hjem. Og præcis sådan gik det igen, da de lyseblå fredag aften tabte ligapremieren i Gigantium i det nordjyske med 29-24.

Føromtalte Mensing var en af de store syndere i defensiven. Han havde rigtig store udfordringer med at tæmme islandske Omar Ingi Magnusson, men også fløjspiller Mikkel Møller, der er Mensings sidemand i forsvaret, skal have forbedret sit defensive arbejde.

33-årige Møllgaard er det helt store navn i det nordjyske i denne sæson - og han er stadig en spiller på tårnhøjt niveau. Det gav han mange eksempler på, og det siger sig selv, at han bliver en af de spillere, som skal sørge for at Aalborg får en god sæson.

Så angrebsmæssigt rullede det derudaf for SønderjyskE. Chris Jørgensen var veloplagt som spilstyrer, mens Aron Mensing jo bare er en blændende spiller og også fik sat et par fine mål ind i den indledende fase.

SønderjyskE-præstationen fredag aften i det nordjyske var i bedste fald på det jævne - og når der ikke er mere i det end det, bliver det i den grad op ad bakke. Og derfor havde Aalborg ikke skyggen af problemer med at sikre sig sæsonens første to point.

Aalborg på udebane. Det er altid svært - og det var også for svært for SønderjyskE, der nu i stedet skal satse hårdt på de første point i den nye sæson førstkommende onsdag, når oprykkerne fra Lemvig-Thyborøn kigger forbi.

HÅNDBOLD - LIGAPREMIERE: SønderjyskE var godt klar over, at samtlige spillere på holdet skulle i nærheden af at spille på deres topniveau, hvis de skulle på pointtavlen i første hug i den nye sæson.

Klasseforskel i anden halvleg

Scoringsmæssigt fulgtes de to hold pænt ad i de første 30 minutter. SønderjyskE førte med to mål undervejs, men det var Møllgaard & Co, som vandt første halvleg 15-14.

Og dermed var der jo lagt op til en spændende anden halvleg. Sådan har det også været tidligere for SønderjyskE, når de har været på besøg i Gigantium.

- De sidste tre sæsoner, mener jeg, at vi har været godt med i kampen - og så er vi alligevel endt med at tabe knebent. Så det er klart, at det vil vi gerne have lavet om på denne gang, sagde SønderjyskE-cheftræner Kasper Christensen umiddelbart før kampen.

SønderjyskE, der blandt andet har sagt farvel til højreback Simon Kristiansen op til denne sæson, var uden Alexander Hansen, der er udenfor med skade.

Det betød, at der var pænt med spilletid til nyerhvervelsen Arnar Birkir Halfansson, men islændingen på ingen sat sit aftryk på begivenhederne. Han var faktisk pænt ufarlig og havde meget svært ved at bryde igennem, så hos ham er der i hvert fald masser af forbedringsportentiale.

Men det blev aldrig SønderjyskE's anden halvleg fredag aften i det nordjyske.

Fejlene sneg sig ind, og helt ventet viste det sig, at styrmand Møllgaard og Aalborg var et nummer eller halvandet for stort til SønderjyskE, der et kvarter før tid var bagud med 25-19 - og så var der reelt ikke så meget mere at spille om.

Det endte med en meget sikker Aalborg-sejr på 29-24 - og dermed gik det præcis som det plejer, når SønderjyskE er i Aalborg.