Pokalkampen mod Bjerringbro/Silkeborg blev aldrig mere end en ekstra træningskamp for SønderjyskE, der tabte hele 27-36 og slet ikke havde klasse til at byde gæsterne trods.

Oliver Eggert, der er vendt tilbage fra Tønder, startede godt med at trække et par udvisninger og udligne til 2-2, men herefter var hverken han, holdkammeraterne eller resultattavlen i balance.

Angrebsspillet var noget makværk, forsvarsspillet var noget hø, og der kom først lidt redninger, da Kristian Pedersen erstattede Thorsten Fries. Et enkelt forsøg - et hårdt skud fra Nikolaj Øris - endte lige i fjæset på målmanden, men han rejste sig igen, og så måtte svenske Henrik Norlander, der er hentet i spanske Helvetia Anaitasuna, blive siddende på bænken som noget, der lignede et tredjevalg. Han var dog et lyspunkt, da han kom ind for at redde et straffekast fra Nikolaj Øris i begyndelsen af anden halvleg. Da var kampen bare afgjort.

Islænding lyste op

Nyankomne Arnar Birkir Halfdansson viste nogle gode aktioner, og den besynderligt uskolede islænding kan måske godt udvikle sig til en utilregnelig pine for modstanderne i denne sæson. Han var dagens andet lyspunkt, da han flere gange brød gennem BSV-muren eller overraskede med en tidlig afslutning.

BSV -uden Nikolaj Markussen og Michael Knudsen på banen - straffede, at SønderjyskE heller ikke i overtal havde let ved at åbne gæsternes forsvar, og så står det lidt hen i det uvisse, om veteran Mads Øris igen er sit gode, gamle jeg, eller om det var værternes forsvar, der fik ham til at fremstå som en 25-årig igen.

SønderjyskE fremstod mest af alt som et hold, der måske nok har spillermaterialet til at få en fornuftig sæson, men samtidig viste kampen med al tydelighed, at det nye hold langt fra er spillet sammen. Det skal det snart til at blive, hvis ikke det skal blive en ny lunken sæson i ligaen. Nu er pokalturneringen i hvert fald ovre for sønderjyderne.