SønderjyskE hiver GOG'er ud af Kirkeløkkes skygge

SØNDERBORG: Jon Lindenchrone Andersen har stået i en stor skygge af landsholdsspiller Niclas Kirkeløkke, men til sommer forlader de begge GOG.

Kirkeløkke for at prøve kræfter med Bundesligaen i Rhein Neckar Löwen, og Andersen for ikke at stå i skyggen af et nyt ansigt på Fyn.

- Jeg ser SønderjyskE som en stor klub med gode værdier og ambitioner om at nå helt til tops i den danske håndboldliga, og det er et miljø, hvor jeg godt kan se mig selv i. Jeg glæder mig til at blive en del af en ung trup med et dygtigt trænerteam, siger den kommende SønderjyskE-spiller i en pressemeddelelse.

Cheftræner Kasper Christensen håber, at SønderjyskE kan løfte Andersen i en større rolle, end han har haft i GOG.

- Det er en spiller, jeg har fulgt længe. Han kommer fra et stærkt miljø i GOG og har her bevist sig som en dygtig spiller over flere sæsoner. Jeg er sikker på, at han kan vokse endnu mere i en større rolle i SønderjyskE. Han er en dygtig tovejsspiller og har våben i angrebet, der gør, at han både er farlig i midtzonen og bredt i banen, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

Jon Andersen har fået en treårig kontrakt med SønderjyskE.