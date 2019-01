SønderjyskE-fløj bliver klar et halvt år før forventet

Det har især foldet sig ud i denne sæson, hvor Christian Jensen har været en af de bedste spillere for sønderjyderne. Indtil skaden satte en stopper for hans fine sæson.

- Vi forventede, at det var en korsbåndsskade. Da han blev åbnet op, viste det sig, at der var en skade på menisken som forventet, men at korsbåndet var fint og intakt, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

I stedet har det vist sig, at skaden ikke var så slem som forventet, så fløjspilleren kan være tilbage et halvt år før forventet.

Klar til næste sæson

Havde Christian Jensen været korsbåndsskadet, ville problemerne have strukket sig ind i næste sæson. Nu regner hans træner med at have ham helt klar, når SønderjyskE indleder forberedelserne til sæsonen 2019/20.

- Denne sæson ser ud til at være ovre, men det er positivt, at skaden ikke er så slem som frygtet. Det er især rigtigt godt for Christian, at han kommer til at undgå en korsbåndsoperation, siger Kasper Christensen.

Christian Jensens plads på holdet er i resten af sæsonen overtaget af Rasmus Nielsen, der er lejet i Ribe-Esbjerg.