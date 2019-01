SØNDERBORG: Håndboldligaherrerne fra SønderjyskE er tilbage på dansk jord efter et tætpakket weekendprogram i Dresden og omegn.

Fredag aften - få timer efter ankomsten - vandt SønderjyskE 33-27 over Elbflorenz fra næstbedste tyske række.

Søndag gjaldt det så Peugeot Cup med deltagelse af flere stærke Bundesligahold. Kampene blev spillet af 2x15 minutters varighed.

SønderjyskE tabte 12-15 til Leipzig, og derefter var Füchse Berlin alt for stærke for sønderjyderne, der led et nederlag på 9-18 mod Jacob Holms klub.

I den sidste kamp blev det til en sejr på 14-12 over Dessau-Rosslau fra 2. Bundesliga, og så var det ellers ud i en bus for at slappe af på 7-8 timers køretur hjem til Sønderborg.