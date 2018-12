Rasmus Nielsen skrifter Ribe-Esbjerg ud med SønderjyskE med øjeblikkelig virkning på en aftale, der løber frem til 30. juni 2019.

JydskeVestkysten kunne i weekenden fortælle, at skiftet ville komme, men nu bekræfter SønderjyskE det selv i en pressemeddelelse.

- Vi havde i Christian Jensen et klart førstevalg på højre fløj, men ligaen er så stærk og konkurrencen så stor, at vi har valgt at hente en afløser ind med det samme. Nu havde vi mulighed for at hente Rasmus Nielsen ind, og han kan fra dag ét gå ind og varetage rollen som førstevalget på højre fløj. Han kommer med en masse erfaring, og så er han sulten efter at vise, hvad han kan, efter han ikke har spillet så meget i denne sæson, siger SønderjyskE's sportsdirektør, Simon Hajdu Lindhardt, i pressemeddelesen.

SønderjyskE-træner Kasper Christensen glæder sig over, at klubben har reageret hurtigt efter skaden til Christian Jensen.

- Rasmus Nielsen er en rutineret ligafløj, der ved, hvad gamet handler om. Han er en snu spiller, der har stærke kompetencer i begge ender af banen. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået ham på plads, og jeg tror på, at han kan løfte opgaven fra dag ét, siger Kasper Christensen i pressemeddelelsen.

Den nyslåede SønderjyskE-spiller ser frem til at spille for sin nye klub i Broager Sparekasse Skansen.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at blive enig med SønderjyskE. Jeg er selvfølgelig ked af det på Christian Jensens vegne, for han havde gang i en rigtig flot sæson, men jeg glæder mig til at spille for SønderjyskE og at opleve at have hjemmebane i Broager Sparekasse Skansen, siger Rasmus Nielsen i pressemeddelelsen.

Den rutinerede fløj havde ikke videre udsigt til spilletid i Ribe-Esbjerg, hvor han det meste af sæsonen har måttet se sine holdkammerater spille fra tilskuerpladserne.

Rasmus Nielsen træner første gang med sine nye holdkammerater tirsdag, hvor JydskeVestkysten også er til stede.