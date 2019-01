Playmakeren Lasse Hamann-Boeriths skifter efter denne sæson til SønderjyskE, som JydskeVestkysten erfarede for to uger siden.

Hamann-Boeriths kom til Tønder for et år siden. Inden da kæmpede han for spilletid i Skjern.

21-årige Hamann-Boeriths har skrevet under på en treårig kontrakt. Sunnefeldt er kun 20 år, og dermed er det to unge, talentfulde spillere, der skal kæmpe om playmaker-pladsen i bagkæden.

Det rigtige valg

SønderjyskE-træner Kasper Christensen ser frem til at få endnu en ung playmaker i truppen.

- Lasse er en spiller, som jeg har fulgt igennem flere sæsoner. Han er virkelig modnet som spiller, og han fik i sin tid i Skjern Håndbold bygget godt på sin fysik. Lasse er super seriøs og vil gå igennem ild og vand for håndbolden, og derfor passer han godt ind i vores miljø. Jeg glæder mig til at være med til at flytte Lasse yderligere og se ham bygge på de skridt, som han har taget det seneste års tid i TM Tønder, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen i en pressemeddelelse.

Lasse Hamann-Boeriths ser frem til de nye udfordringer, der venter i SønderjyskE og i ligaen.

- For mig er SønderjyskE det helt rigtige valg i min udvikling. Jeg ser frem til at blive en del af en rigtig god klub med en virkelig god hjemmebane, og jeg ser også frem til at blive en del af et rigtig godt hold og et godt træningsmiljø med et dygtigt trænerteam. Jeg glæder mig meget til at flytte til Sønderborg og blive en del af SønderjyskE, siger Lasse Hamann-Boeriths i pressemeddelelsen.