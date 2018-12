SønderjyskE smed en firemålsføring lørdag eftermiddag i Ringsted og måtte nøjes med at rejse hjem med et point i bagagen. Ti minutters scoringspause gav hjemmeholdet et ordentligt forspring, men med lidt nemme mål fik SønderjyskE ædt sig ind på Ringsted. En firemålsføring blev sat over styr og med en scoring i sidste sekund, var det hjemmeholdet, der kunne gå fra banen med armene over hovedet.