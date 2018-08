Mensing måtte udgå, da SønderjyskE hentede nederlag i sidste test

Tirsdag aften måtte SønderjyskE's håndboldherrer tage hjem fra Mårslet med et firemålsnederlag i holdets sidste kamp, inden det lørdag går løs for alvor.

Anden halvleg var anderledes kontinuerlig i præstationerne, men bar - foruden et solidt forsvar - særligt præg af, at de lyseblå havde svært ved at få bolden bag Århus-målmanden.

Træningskamp: Personlige fejl og store, brændte chancher gav ifølge cheftræner Kasper Christensen SønderjyskE et nederlag i holdets sidste kamp uden betydning.

Tvivlsom Mensing

Efter kampen var cheftræner Kasper Christensen ved godt mod og havde da også overskud til at joke.

- Det fede ved træningskampe er, at når vi taber dem, kan vi vælge at sige, at vi kigger på indhold. Og når vi vinder dem, synes vi, det hele er godt, sagde han grinende og fortsatte i en mere alvorlig tone:

- Men det er trods alt bare træning, og det er på lørdag, det gælder. Jeg synes, vi har taget et godt skridt i dag med en markant bedre præstation end mod hollænderne i sidste uge og også bedre end i Skanderborg. Jeg synes, vi flytter nogle ting i dag.

Inden kampen fortalte han, at han særligt glædede sig til at få holdets angrebsspil prøvet af mod et så offensivt forsvar som Århus'.

- Vi lavede lige allesammen en fejl for meget og mere, end vi må. Set over hele kampen brænder vi også tre-fire åbne chancer mere, end vi skal og mere, end Århus gør. Det er ikke indhold, men detaljer og finish, der gør, at vi taber.

Aaron Mensing spillede stort set hele første halvleg og fik scoret tre mål, men ved pausen gik han let haltende, med sammenknebne øjne og en hånd i ryggen ud til omklædningsrummet. Han så slet ikke banen i anden halvleg.

- Mensing slår ryggen i første halvleg, så derfor satte vi ham ikke ind igen. Han kunne ikke have spillet den og er nok det, vi kalder tvivlsom til lørdag, men vi kender ikke omfanget endnu, fortalte Kasper Christensen.