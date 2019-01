Kontraktudløb til sommer: SønderjyskE-træner tæt på ny aftale

SØNDERBORG: Træneren for SønderjyskE's herrehåndboldligahold hedder også Kasper Christensen i næste sæson.

Det tyder alt i hvert fald på. Nok er der ikke underskrevet en forlængelse af den kontrakt, der udløber den 30. juni i år, men parterne er tæt på at finde til enighed om en ny aftale.

- Jeg vil sige det sådan, at vi er i en rigtig, rigtig positiv dialog, og mit indtryk er, at SønderjyskE rigtig gerne vil mig, og der er heller ingen tvivl om, at jeg rigtig gerne vil SønderjyskE. Fra begge parters side lagde vi det væk i december, fordi der var tryk på, og nu har vi så snart et møde om det, og jeg håber i hvert fald på, at det nok skal falde i hak, siger Kasper Christensen.

Han blev forfremmet fra assistent, da Morten Henriksen stoppede i sommeren 2017. Første halvår blev en rodet omgang, hvor Lars Krogh Jeppesen stoppede som assistenttræner. Claus Lyngsøe kom ind som assistent og sparringspartner for Kasper Christensen, og det seneste år har holdet været i fremgang og indtager ottendepladsen i ligaen.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er vild med at være cheftræner i SønderjyskE, og jeg synes, vi har gang i et spændende projekt. Jeg synes også, vi har rykket os på mange parametre, uden at det skal lyde for flyvsk. Det projekt vil jeg rigtig gerne stadig være en del af, og jeg fornemmer også, at Simon (sportsdirektør Simon Lindhardt, red.) og dem omkring SønderjyskE Herrehåndbold synes, at det er en god idé, at jeg skal fortsætte. Jeg synes, vi er i en meget positiv dialog.

Vil du helst fortsætte sammen med assistenttræner Claus Lyngsøe?

- Ja, det vil jeg. Jeg kan ikke gå i dialog på Claus' vegne, men det, jeg kan sige, er, at jeg synes, vi har et rigtigt godt samarbejde, og jeg håber også, at trænerkonstellationen fortsætter med at se sådan ud. Jeg vil rigtig gerne fortsætte sammen med ham, siger cheftræneren.

Han håber også, at målmandstræner Jean Callesen fortsætter i teamet.

- Han er tit den, der bliver lidt glemt, men han gør et rigtigt stort stykke arbejde omkring vores keepere og omkring kampene. Han laver også meget analysearbejde hjemmefra. Han er også en meget vigtig del af trænertrioen.