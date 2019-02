Han skal styre SønderjyskE-angrebet: Unge Eggert får stort ansvar

Playmaker Chris Jørgensens biluheld har tvunget SønderjyskE til at tænke anderledes. Lørdag skal Oliver Eggert bære et stort ansvar, når Skanderborg kommer til Skansen til årets første ligakamp.

- I forhold til at løse det, har det helt store fokuspunkt for os i januar været at finde timing og tryghed i konstellationerne uden Chris.

Chris Jørgensen har særligt i denne sæson været en absolut nøglefigur for SønderjyskE, og hans andenplads på ligaens assistliste understreger betydningen af en spiller, der bliver meget vanskelig at undvære.

- Det synes jeg, Oliver tidligere på sæsonen har løftet fint, og også her i januar har det set rigtig, rigtig godt ud. Så lige nu arbejder vi benhårdt ud fra Oliver som playmaker, og så er det klart, at Kasper Olsen også skal være en spiller, der både skal kunne spille venstre back og playmaker, siger Christensen.

- Den naturlige suppleringsspiller på playmakerpladsen de gange, vi har haft behov for det, har været Oliver. Derfor er det også Oliver, der træder et skridt op lige nøjagtig på den position, siger cheftræner Kasper Christensen dagen inden kampen mod Skanderborg.

Playmakeren er ude på ubestemt tid med en hjernerystelse efter et biluheld, og derfor skal SønderjyskE finde alternativer uden holdets eneste reelle playmaker. 23-årige Oliver Eggert får nu et stort ansvar hos de lyseblå.

Klubben, der skal bruge de sidste syv kampe i grundspillet på at samle point nok til at fastholde den ottendeplads, der giver adgang til slutspillet, har gennem nogen tid vidst, at Chris Jørgensen ikke kommer til at bidrage i de første ligakampe i 2019.

Forskellige typer

Træneren er derfor bevidst om, at det trods timerne på træningsbanen kræver omstilling, fordi Chris Jørgensen og Oliver Eggert er to forskellige spillertyper.

- Chris er en mere gammeldags playmaker, som er god til at sætte tingene i gang, så det kræver lidt ekstra træning i at finde den timing, men jeg synes, vi er godt på vej. Jeg synes, at Oliver har løftet opgaven rigtig fint indtil nu, siger Kasper Christensen.

- Jeg synes, Oliver har nogle gode våben offensivt. Han kan både skyde, og han kan lave brud. Jeg synes også, at ham og særlig Aaron Mensing her i januar har fundet en god timing mellem hinanden, og så er det min opgave som træner at styre det med lidt mere taktisk hård hånd, end når Chris er playmaker, for Chris har lidt mere været trænerens forlængede arm i og med, at han gennem mange år har været den, der satte angreb i gang, siger han.