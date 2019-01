GOG-back meldes til SønderjyskE

Tidligt farvel til målmand

Til gengæld er det nu officielt, at SønderjyskE henter Josip Cavar til klubben til sommer. Målmanden har været i bruttotruppen til det svenske VM-hold, men er ikke med ved slutrunden.

Han kommer til SønderjyskE fra LUGI.

- Målmandsposten er en af de vigtigste positioner på et håndboldhold for at kunne levere gode præstationer, og i et svært marked, hvor flere højtprofilerede klubber kigger efter målmænd, er jeg stolt over, at vi kan præsentere en målmand med så højt niveau, som Josip Cavar besidder, siger Simon Hajdu Lindhardt i en pressemeddelelse.

Cheftræner Kasper Christensen glæder sig til at få Cavar i truppen.

- Han er en spændende målmand, der i de seneste to sæsoner har været blandt de bedste målmænd i den svenske liga. Han har en god størrelse, han er en rolig målmand, og han kommer med en god erfaring som førstemålmand i Lugi og fra EHF Cuppen. I Josip Cavar og Kristian Pedersen - kombineret med unge Simon Egtved - har vi en målmandstrio med stor fremtid i, mener Kasper Christensen.

SønderjyskE siger efter denne sæson farvel til målmand Henrik Norlander, der ikke får mange minutter i målet.