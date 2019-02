SLUTSPILSDUEL: SønderjyskE og Ribe-Esbjerg kæmper benhårdt om den ottende og sidste billet til slutspillet i herrernes håndboldliga.

Det bliver et af de to hold, der tager den sidste eftertragtede billet, og torsdagens indbyrdes duel i Skansen er uhyre vigtig for rivalerne.

SønderjyskE ligger på ottendepladsen med 18 point efter 20 kampe.

Ribe-Esbjerg har 16 point efter 20 kampe.

I tilfælde af pointlighed efter de 26 kampe i grundspillet, er det indbyrdes kampe, der afgør placeringen.

SønderjyskE vandt det omvendte opgør i Esbjerg med 23-21.

En sejr til Ribe-Esbjerg på mere end to mål vil altså gøre vestjyderne bedst indbyrdes.

En sejr på to mål til Ribe-Esbjerg vil gøre vestjyderne bedst, hvis de scorer 24 eller flere mål.

En sejr på et mål til Ribe-Esbjerg, uafgjort eller en sejr til SønderjyskE vil gøre sønderjyderne bedst indbyrdes.

Hvis Ribe-Esbjerg vinder 23-21 og de to hold ender på samme pointantal i grundspillet, vil målscoren tælle. Her er SønderjyskE klart bedst lige nu.