Én flyvende halvleg sikrede SønderjyskE storsejr

Sønderjyderne spillede i første halvleg lige op mod et hold, de skal slå 99,99 procent af gangene, og det resulterede i, at holdene kunne gå til pause med en smal sønderjysk føring på 15-14.

Skidt indstilling i første halvleg

Cheftræner Kasper Christensen var langt fra tilfreds med den svipser, der hed første halvleg.

- Jeg ved sgu ikke lige, hvor vi var henne mentalt i første halvleg.

- Vi møder et hold, der - undskyld mig - er så dårligt, at vi skal slå dem med 10-12-14 mål i begge halvlege og gå til pause med plus én mod dem her, det er et tegn på, at vi ikke har været til stede.

- Jeg er utilfreds med den første halvleg, hvor jeg synes, vi spiller dårligt og viser en skidt indstilling, og så er jeg tilsvarende glad for anden halvleg. Der synes jeg, vi spiller bedre og med en anden gnist, lød det.

På trods af det store udfald i første halvleg, hvor SønderjyskE blot lignede en skygge af sig selv, var der glimtvis positive takter i særligt anden halvleg, der trods alt kan bruges i det videre arbejde mod sæsonstarten.

- Der var godt forsvarsspil, en flot målmandspræstation af Kristian P, og så synes jeg, at vi trods alt viser, at vi kan rejse os fra en ringe præstation. Det kan vi også bruge til noget, for vi kommer også til at få modgang i løbet af sæsonen, sagde Kasper Christensen efter kampen.

SønderjyskE tager lørdag den 25. august imod Bjerringbro-Silkeborg i en pokalkamp hjemme i Skansen.