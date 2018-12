Efter hårdt halvår: Klubskifte skal genskabe håndboldglæden

Sønderborg: Selvfølgelig kendte SønderjyskE-spillerne udmærket Rasmus Nielsen i forvejen, men cheftræner Kasper Christensen præsenterede ham alligevel som det sig hør og bør inden tirsdagens træning i Skansen.

Højrefløjen fik en ekstra varm modtagelse af blandt andre den tidligere holdkammerat fra Ribe-Esbjerg, Rasmus Bertelsen, og den tidligere Århus-medspiller, Kasper Olsen.

Tirsdag var første arbejdsdag i Sønderborg for Rasmus Nielsen, der var blevet forvist til reserverne på et overbefolket Ribe-Esbjerg-mandskab og fik ophævet sin kontrakt, da Christian Jensens skade gav SønderjyskE et hul på højre fløj.

- Jeg er rigtig glad for, at det i det hele taget kunne lade sig gøre. Det har været et meget langt halvt år, og jeg er sindsygt glad for at komme væk og få noget mod på at spille håndbold igen. Det bliver rart at spille, siger Rasmus Nielsen, som nok kan fortælle en masse om den sidste tid af hans ophold i Ribe-Esbjerg, men som hellere vil tage et kig ind i sit nye håndboldliv.

- Jeg tror lige, jeg skal have det på afstand, og nu vil jeg gerne se fremad, pointerer fløjen.

SønderjyskE har brug for Nielsen som erstatning for Jensen på højre fløj, og Nielsen har brug for SønderjyskE til at få håndboldglæden tilbage. Så det nye samarbejde giver næsten sig selv.

- Det bliver rigtigt dejligt, og jeg glæder mig. Jeg vil godt være ærlig og sige, at min håndboldlyst har været lidt væk her på det seneste. Bare det at komme væk og møde nye mennesker og ikke se på, ja, på alt det trivielle, hvor det er gået skidt, gør, at jeg kan få lysten tilbage, mener Rasmus Nielsen.