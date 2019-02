Efter biluheld: SønderjyskE-playmaker er ude på ubestemt tid

Chris Jørgensen er ramt af hjernerystelse efter et biluheld, og SønderjyskE-træner Kasper Christensen ved ikke, hvornår han får sin playmaker at se igen.

SØNDERBORG: SønderjyskE må undvære holdets eneste reelle playmaker på ubestemt tid.

Chris Jørgensen har været fraværende, siden han for et par uger siden kom ud for et ubehageligt biluheld. Jørgensen var på vej til træning i Sønderborg fra hjemmet i Aarhus, da han mistede bevidstheden. Han kørte af motorvejen, men trods store skader på bilen slap Jørgensen forholdsvis billigt fra uheldet.

Han er ramt af en hjernerystelse, og det er den, der betyder, at SønderjyskE-træner Kasper Christensen ikke kan fortælle, hvornår og om Chris Jørgensen vender tilbage til holdet.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at Chris er ude på ubestemt tid, siger SønderjyskE-træneren, der altså heller ikke ønsker at fortælle om årsagen til sygefraværet.

Chris Jørgensen bekræfter over for JydskeVestkysten, at han forholder sig i ro med en hjernerystelse, og af samme årsag har han ikke ønsket at medvirke i artiklen.

Chris Jørgensens har i denne sæson spillet 18 ligakampe, scoret 72 mål og er noteret for 70 assists.