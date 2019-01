Hvorfor sætter modstanderne ikke bare en mand til at skygge Mikkel Hansen over alt? SønderjyskE-træner Kasper Christensen giver sit bud på, hvorfor en gammeldags mandsopdækning er en dårlig løsning.

En eneste arena i Danmark kan rumme det skab, Mikkel Hansen satte på plads torsdag aften.

Danmarks verdensstjerne viste, hvor det skulle stå, og han plantede det solidt på 40x20 meter i Boxen i Herning. Verdens bedste spillere er bedst i de store kampe. Opgøret mod Norge var én af den slags.

14 mål fra Paris-spilleren var blot et mindre end landstræner Nikolaj Jacobsens scoringsrekord i rødt og hvidt.

Men hvorfor i himlens navn gjorde Norge ikke det ultimative for at stoppe den danske håndboldgigant? Hvorfor mandsopdækkede de dog ikke Hansen, inden det var for sent?

SønderjyskE-træner Kasper Christensen giver et bud.

- Hvis Norge havde valgt at sætte en mand på Mikkel Hansen, ville de ikke kunne styre Rasmus Lauge. Samtidig ville deres mindre fysisk stærke spillere blive isoleret med de store danske stregspillere, vurderer SønderjyskE-træneren.

- Man kan godt gå frem og følge Mikkel Hansen tættere, men det vil få nogle andre konsekvenser. Så er der bare mere plads til andre spillere, påpeger han.

På et mere generelt plan og med udsigt til de kommende kampe, pointerer Kasper Christensen, at en mandsopdækning kan have den konsekvens, at spillere, der ikke har haft nogen stor kamp, pludselig kan få spillet til at glide.

- Der er også det i det, at hvis det kun er en enkelt spiller, der skaber uro, så kan man forholde sig til det og forsøge at rette forsvarsspillet ind efter det. En mandsopdækning giver mere plads til modstandernes andre spillere, og så risikerer man, at de dermed får flere spillere ind i kampen, siger han.