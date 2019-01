Cheftrænerens ambition: SønderjyskE skal etablere sig som slutspilshold

SønderjyskE-træner Kasper Christensens ambition er at etablere klubben som et slutspilshold. Han havde foretrukket, at Claus Lyngsøe fortsatte som sparringspartner, men erfarne Lyngsøe kunne ikke blive enig med SønderjyskE om betingelserne for en ny kontrakt.

SØNDERBORG: Efter godt halvandet år i cheftrænersædet har Kasper Christensen forlænget sin kontrakt med SønderjyskE, så han foreløbig kommer til at stå i spidsen for holdet til sommeren 2021.

Hvad vil du gerne med SønderjyskE de næste to år?

- Jeg vil gerne etablere os som slutspilshold. Det er vores mål i SønderjyskE. Og vi kan ikke tillade os at kalde os etableret slutspilshold med det snit, vi har haft over de seneste fem år, men jeg synes, at klubben rummer potentialet til det, og økonomien er også til det. Jeg synes, det hold vi har i år, og det hold, vi ser ud til at få næste år, er både ungt og sultent med en god blanding af rutinerede kræfter, der også kan tage et stort slæb uden for banen, blandet med unge spillere, som er sultne og vil frem og gerne vil bruge SønderjyskE som et springbræt til udlandet eller en topklub, hvor man spiller med om mesterskabet, siger Kasper Christensen.

SønderjyskE ligger aktuelt på den ottende og sidste slutspilsgivende plads inden de afgørende kampe i grundspillet.

- Jeg synes godt, vi kan sige, at vi gerne være et hold, der over nogle år skal være en fast bestanddel af top otte, understreger cheftræneren.

Kasper Christensen fik en turbulent begyndelse i klubben. Han afløste den mangeårige cheftræner Morten Henriksen, da denne blev sportschef i Dansk Håndbold Forbund. Den tidligere topspiller Lars Krogh Jeppesen blev assistenttræner, men den konstellation varede kun i få måneder, inden Claus Lyngsøe blev hentet ind som sparringspartner. De to kendte hinanden fra deres samarbejde i TM Tønder, og sammen fik de skabt ro i klubben.

Til sommer er det dog slut med samarbejdet.