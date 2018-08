HÅNDBOLD: For en uge siden meldte Ribe-Esbjerg med kort varsel fra til en træningsturnering i Danmark med kort varsel. Klubben begrundede afbuddet med skader, overbelastninger og sygdom.

Torsdag slæbte klubben sig ind i en flyvemaskine fra lufthavnen i Hamborg for at rejse til Serbien for at deltage i en træningsturnering blot to dage efter det forsmædelige 11-måls-nederlag hjemme mod TTH Holstebro i pokalturneringen.

- En meget skuffet trænerduo og spillertrup drager torsdag morgen på træningslejr i Serbien, hvor der venter tre hårde kampe. Kampe der giver mulighed for at arbejde med nogle af de ting, der ikke fungerede i tirsdagens kamp samt få troen og humøret tilbage i truppen, lyder det på klubbens hjemmeside.

Afbuddet til træningsturneringen sidste weekend vakte stor undren i Skive, der havde set frem til testkampen mod vestjyderne.

- Aflyste træningskampe er aldrig godt for forberedelserne af den kommende sæson. På tirsdag spiller Ribe-Esbjerg 1/8-finale i Santander Cup mod TTH Holstebro, så vi håber, de har spillere nok - ellers kan det vel ende med, at de ligeledes må melde afbud til den kamp, sagde Skive-bestyrelsesmedlem Jonas Fangel ved den lejlighed i tydelig sarkasme til Skives hjemmeside.

- Spillertruppens tilstand og de mange skader og småskadede spillere betyder, at vi efter samråd med sundhedsstaben har besluttet at trække holdet fra kampene lørdag og søndag i Skjern, lød forklaringen fra Ribe-Esbjerg-sportschef Sune Agerschou.

Da Ribe-Esbjerg i tirsdags spillede pokalkamp i Ribe, fyldte den brede spillertrup holdkortet ud. Kun målmand Søren Rasmussen, langtidsskadede Nikolaj Enderleit samt Lukas Karlsson og Rasmus Nielsen var ude af holdet, hvor de mange nye spillere slet ikke kunne leve op til forventningerne.