Tro på egne evner: Vi skal være gode nok til at slå Kolding

- Når vi ser på de to hold, er det en kamp, som vi skal kunne vinde. Det vil jeg simpelt hen vurdere, siger sportschef Sune Agerschou, der naturligvis udmærket godt er klar over, at slutspilstoget med stor sandsynlighed forlader perronen uden Ribe-Esbjerg, hvis fredagens kamp ikke kaster to point af sig.

Ny energi

Den udlægning er Walther enig i.

- Vi var kørt fast, og vi havde brug for ny energi, og det fik vi med Jan. Det samme kan jo nemt gå hen at ske i Kolding, men det behøver så ikke lige slå igennem allerede i kampen mod os, siger Lars Walther med et smil.

Han og spillerne ærgrede sig naturligvis over nederlaget til Århus, men ved torsdagens afsluttende træning var der nu godt med humør på, og spillerne gik til stålet.

- Vi er begyndt at hænge sammen som hold, og vi ved, hvad vi vil. Og vi ved også, at den næste håndfuld kampe kommer til at definere vores sæson. Det er kampe, hvor vi har en god chance for at vinde, og jeg må bare sige, at jeg tror fuldt og fast på vores chance for at komme med i det slutspil, selvom der har været mange bump på vejen, understreger Lars Walther, der kan glæde sig over igen at have Jacob Heinl, Simen Schønningsen og Rasmus Boysen til rådighed.