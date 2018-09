- Det er lige som om, vi giver op. Vi begynder at angribe sidelæns. Jeg ved ikke, om der er noget angst omkring den sidste kamp, vi spillede mod dem, hvor det lige pludselig gik stærkt. Det er jeg meget, meget skuffet over, sagde cheftræneren.

- De skulle have haft fri, men det får de ikke alligevel. Nu må vi se den og snakke den godt igennem, for nogle gange er det godt at se, hvad man selv går og laver. Og så må vi pakke den sammen og være klar til på torsdag mod Aalborg.

- Vi mødes i morgen for at se denne kamp og snakke lidt om det. Det bliver vi nødt til, så vi kan få det stoppet, sagde han.

Overraskende resignation

Walther mente, at spillerne spillede sidelæns for at slippe af med bolden og risikoen for fejl, og så var det netop det, der skete. Nærmest naturligt, når TTH Holstebro er modstanderen.

- Der er sådan en resignation fra seks-syv spillere i dag, som er meget overraskende. Det havde jeg ikke regnet med, konstaterede træneren.

- Næsten alle mand mod mand situationer, blev vi sat af i. Den parathed til at sige, at "nu er det mig, der gør det her", den er ikke eksisterende, og så vinder man ikke. Så enkelt er det.