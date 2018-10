Ribe-Esbjerg HH's norske trekløver - højreback Simen Schønningsen, højrefløj Magnus Søndenå og venstreback Hermann Vildalen - er alle tre blevet forespurgt fri af det norske håndboldforbund til forskellige aktiviteter i A-landsholdsregi i løbet af denne sæson, hvor VM-slutrunden i januar i Danmark og Tyskland står og blinker som det helt store mål for spillerne.

Magnus Søndenå har tidligere haft fornøjelsen af at være med landsholdet, Hermann Vildalen fik sin debut i april i forbindelse med Golden League, mens Simen Schønningsen stadig har sin debut på A-landsholdet til gode.

Sportschef Sune Agerschou glæder sig over udtagelsen.

- Det er til stor glæde for Ribe-Esbjerg at være leveringsdygtig til et af de mest spændende landshold i Europa i øjeblikket, så vi er glade for henvendelsen fra det norske forbund, siger han.

- At vi nu kan levere spillere til flere A-landshold, viser også den udvikling, vi har gennemgået som klub - det skete ikke for sæsoner tilbage. Så selvom vi har i øjeblikket er udfordret på det spillemæssige, er der et tydeligt potentiale hos spillerne, som udtagelserne også viser. Den norske landstræner tror på spillerne, nøjagtig som vi gør.