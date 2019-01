Stærk generalprøve af Ribe-Esbjerg

Det var fremfor alt imponerende, hvordan defensiven fungerede, når man tager i betragtning, at Ribe-Esbjerg var uden forsvarskrumtappen Jacob Heinl og manden, der var til at vende førnævnte turneringskamp mod samme modstander i december, Rasmus Boysen. Begge meldes yderst tvivlsomme til kampen mod Aarhus. Det samme gør i øvrigt også Simen Schønningsen, der også sad over tirsdag.

Syv mod seks fungerede ikke

Det kneb med at følge de fine takter op i anden halvleg, da der frem for alt i angrebet var mere mudder i maskinen, end angrebstræner Jan Paulsen vil have brudt sig om. Hans højt elskede syv mod seks-spil var et af de største smertensbørn - det kom aldrig til at fungere. Læg dertil alt for mange tekniske fejl, og du har en stor del af forklaringen på, at Lemvig-Thyborøn endte med at vinde anden halvleg med fem mål.

Men mere end pynt blev det altså ikke på en Ribe-Esbjerg-sejr, der alt andet lige bør give en vis optimisme inden den vigtige kamp i Aarhus på lørdag.

Ribe-Esbjergs mål blev scoret af Magnus Søndenå 5, Jonas B. Tidemand 4, Miha Zvizej 4, Nicolai Pedersen 4, Lukas Karlsson 3, Mathias Jørgensen 3, Kasper Kvist 2 (1), Gunnar Stein Jönsson 1 (1), Pelle Schilling 1.