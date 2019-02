Stadig nummer ni, men Ribe-Esbjerg-sejren giver troen på slutspillet

Lukas Karlsson ærgrede sig over, at SønderjyskE scorede til sidst, men han tror på, at Ribe-Esbjerg med sejren overtager slutspilspladsen efter de sidste fem runder.

REAKTION: Man skal ikke mange spillerunder tilbage, før Ribe-Esbjerg bare slet ikke rimede på slutspil.

Nu er Ribe-Esbjerg a point med SønderjyskE, der kun bevarer ottendepladsen, fordi Aaron Mensing scorede i sidste sekund, så de to hold er lige indbyrdes. Sønderjyderne har bedre målscore lige nu.

- Hvis vi bare går to måneder tilbage, så tænkte vi slet ikke på slutspillet, sagde en storspillende Lukas Karlsson efter sejren på 29-27.

- Vi er glade for de to point. Hvis vi spiller, som vi gjorde i dag, og de fortsætter med at spille, som de gør og ikke er bedre end det her, tror jeg, vi kommer i slutspillet, vurderede den svenske playmaker.

Karlsson har hele tiden vist, at niveauet var i holdet, men det har bare haft svært ved at finde det frem.

- Som jeg har sagt hele sæsonen, så har vi spillerne til det, hvis vi rammer det niveau, vi ved vi har.

- Vi spiller meget mere stabilt nu, og hvis der er en, der ikke rammer sit niveau, er der en anden, der tager over. Vi er også bedre sammenspillet nu. Vi gør hinanden bedre, sagde han.

Og så ærgrede han sig over, at Ribe-Esbjerg ikke med en tremålssejr kunne rykke forbi i tabellen.

- Boysen siger det til mig med 10 minutter tilbage, men det hjalp jo ikke, sagde Karlsson om situationen om det indbyrdes regnskab.

Ikke desto mindre er Ribe-Esbjerg stor favorit til at overtage ottendepladsen.