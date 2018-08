Se billederne: Ribe-Esbjerg leverede en pinagtig indsats

POKALHÅNDBOLD: Det skulle være så godt. Det bliver det måske også, men tirsdag aften var det usædvanlig skidt, hvad Ribe-Esbjerg HH leverede i pokalkampen mod TTH Holstebro.

Et nederlag på 36-25 gør ondt. Og det skal det også gøre. TTH Holstebro var nemlig en klasse eller to bedre end Ribe-Esbjerg, der slet ikke kunne følge med.

Ribe-Esbjerg HH fik en mareridtsagtig indledning på kampen. Tyndt forsvarsspil og hasarderede afslutninger er naturligvis ikke vejen frem, så absolut intet fungerede, og det udnyttede TTH Holstebro effektivt til at bringe sig foran med hele 8-1 efter bare otte minutters spil.

Så nej, værre kunne det næsten ikke værre.

Den start kom Ribe-Esbjerg sig aldrig over - og TTH Holstebro var ikke i nærheden af at få problemer. Faktisk kunne TTH-cheftræner Patrick Westerholm tillade sig at lade alle sine unge spillere komme på banen i slutfasen, hvor Ribe-Esbjerg for længst havde meldt sig ud af kampen.

Topscorere for Ribe-Esbjerg blev Magnus Søndenå, Nicolai Pedersen, Miha Zvizej og Gunnar Jonsson. De scorede alle fire mål, men TTH's Peter Balling var ustyrlig med 11 scoringer.