En sjælden afbrænder fra Nikolaj Markussen gav 12 minutter inde i 2. halvleg, endnu en gang Ribe-Esbjerg muligheden for at komme op på uafgjort.

Fantastiske Haagen kom atter ind og gjorde en forskel. Fem vigtige redninger i rap fra 2. halvlegs start gav hjemmeholdet mulighed for at løbe kontra, og efter seks minutters spil var det kun en pragtredning fra BSVs Kasper Larsen, der afholdt Ribe-Esbjerg fra at komme op på siden af BSV.

Fighterhjerte

Efter hele kampen at have kæmpet for, at BSV ikke skulle stikke af, kæmpede Ribe-Esbjerg nu for en føring. Kampens første af slagsen.

Den lod dog vente på sig, da BSV i undertal med to mål bragte sig foran til stillingen 23-25.

Herfra begyndte det at se svært ud for Ribe-Esbjerg, dog så det ud til at stabilisere forsvaret, at Rasmus Boysen efter godt tyve minutters spil kom ind for at dække venstre back.

Det var dog lige meget, hvad Ribe-Esbjerg fandt på i forsvaret, så havde BSV Nikolaj Øris og Nikolaj Markussen til at sætte målene ind udefra.

Efter 60 minutters intens fight endte kampen 31-32.