Ribe-Esbjerg under pres inden sidste otte kampe i grundspillet: Gad vide, hvor vi står?

Usikkerheden vil altid være der efter en længere pause, uanset om det er sommer eller vinter.

Hvor står vi?

Hvordan har vi brugt tiden på træningsbanen?

Sådan er det også i Ribe-Esbjerg lige nu.

Jo, der er også god karma efter gode træningskampe - ikke mindst den seneste mod Lemvig-Thyborøn i tirsdags - men helt sikker kan man aldrig være, erkender træner Lars Walther.

- Det er meget ofte sådan, at kampene i starten af turneringen og efter julepausen giver nogle mærkelige resultater. Vi kan jo håbe, at det også sker for os, siger han i erkendelse af, at det på papiret vil være en solid overraskelse, hvis hans hold lørdag eftermiddag indleder 2019 med at slå Aarhus.

Et Aarhus-hold, der for godt og vel et par måneder siden faktisk var med på den ret korte liste over hold, Ribe-Esbjerg måske kunne overhale i jagten på en plads i slutspillet. Sådan er det ikke mere. Efter en lidt lunken start på sæsonen hentede Erik Veje Rasmussens hold seks sejre i træk inden julepausen - det gav luft til de trælse midterhold med alle ambitionerne om at blande sig i top-otte.