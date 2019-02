Ribe-Esbjerg: Torsdag har Ribe-Esbjerg muligheden for at indtage ottendepladsen i ligaen. Dermed vil holdet være i spil til at indkassere en billet til slutspillet.

Det kræver dog, at de slår den nuværende otter, SønderjyskE, der inden kampen er foran med to point. Derfor er der meget på spil for begge hold.

- Det er en af de rigtige sjove kampe, fordi vi selv har været med til at bringe os i den situation, hvor vi lige pludselig kan presse SønderjyskE og komme med i slutspillet, så jeg tror, det bliver et brag af en kamp. Der er god stemning i truppen, og vi glæder os helt vildt til kampen, siger Ribe-Esbjergs træner, Jan Paulsen.

Han holder af taktiske årsager kortene tæt ind til kroppen og vil derfor ikke fortælle alt for meget om forberedelserne op til kampen, hvor han ser SønderjyskE som en stærk modstander.

- SønderjyskE har en god fysisk, og de har nogle store spillere i midten, så vi vil prøve, om vi kan udgå at løbe ind i de fysisk stærke forsvarsspillere og komme mere ud over kanterne, siger træneren.